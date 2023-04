Un champion du monde argentin détruit les supporters du PSG

Les sifflets du Parc des Princes envers Lionel Messi n’ont pas été digérés en Argentine, au point que d’anciennes gloires de l’Albiceleste montent au créneau pour défendre leur protégé. Ce mercredi, c’est l’ancien attaquant et champion du monde argentin 1978, Mario Kempes, qui est sorti du bois pour attaquer les supporters parisiens.

« Les fans du PSG huent Messi? Il joue en France, un pays qui a perdu une finale de Coupe du Monde contre l’Argentine. Ce qui se passe, c’est que ça leur fait mal de voir le meilleur joueur du monde dans leur équipe et qu’il ne joue pas aussi bien qu’il l’a fait avec l’Argentine, a indiqué l’ancien attaquant de Valence à Súper Deportivo Radio. Ce dernier a tout de même conseillé à la Pulga de rester dans le club de la capitale. « Je ne pense pas qu’il soit sain pour Messi de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France et il arriverait ainsi en paix à la prochaine Coupe du monde. Les objectifs de Barcelone sont différents en ce moment. Ils sont encore en train de se construire après son départ. Il y a beaucoup d’agitation dans l’institution. En étant égoïste et en pensant à l’équipe nationale argentine, qu’il reste au PSG. Pour sa tranquillité physique et mentale, il est plus probable qu’il arrive en équipe nationale plus frais en jouant en France qu’à Barcelone. » Une sortie qui plaira aux supporters parisiens…

