Les dessous de l’incroyable décision du PSG pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

C’est un jour historique pour le PSG. Malheureusement cela ne concerne pas le volet sportif avec la victoire tant recherchée en Ligue des Champions, mais bien l’aspect extra-sportif, avec une décision qui sort de l’ordinaire parisien. Il a tant été reproché au club de la capitale d’être mené par le bout du nez que la sanction exemplaire infligée à Lionel Messi fait l’effet d’une véritable bombe depuis hier soir. La Pulga a été suspendue deux semaines, avec retenue de salaire, par la direction parisienne, en raison de son escapade en Arabie Saoudite, qui l’a conduit à sécher l’entraînement prévu lundi, au lendemain d’une nouvelle triste défaite, à domicile, face à Lorient (1-3).

Jamais jusque-là la direction parisienne n’avait frappé aussi fort, et encore moins s’agissant d’une des stars de son effectif. La dernière punition ayant marqué les esprits concernait Serge Aurier, suspendu au final 6 jours pour avoir insulté son entraîneur, et elle avait été particulièrement mal gérée, avec pour aboutissement une réintégration rapide et une élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, qui a conduit au limogeage de Laurent Blanc en fin de saison. L’absence de Messi a, elle, surpris à tous les niveaux du club, de Nasser Al-Khelaïfi à Luis Campos en passant par Christophe Galtier et les joueurs.

À lire

Affaire Lionel Messi : l’Argentine se pince pour y croire

Al-Khelaïfi et Campos choqués par le départ de Messi

Les deux premiers cités étaient au courant de l’obligation pour Messi de passer deux jours en Arabie Saoudite pour honorer son contrat. Mais ils ne pensaient pas que l’Argentin s’y rendrait au lendemain d’une défaite, alors que Christophe Galtier, pour cette raison, avait maintenu l’entraînement du lundi. Pour NAK et Campos, il était clair qu’aucun accord n’avait été donné. Comme rapporté par Le Parisien, c’est donc hier qu’ils ont décidé de marquer le coup. Ils ont ainsi indiqué à Messi qu’il était suspendu pour deux semaines, de tout entraînement et bien sûr de match. Il ratera donc le déplacement à Troyes prévu dimanche puis la réception d’Ajaccio le week-end suivant. C’est Luis Campos qui a appelé le joueur pour lui apprendre la nouvelle.

La suite après cette publicité

Le PSG n’a pas retenu le comportement irréprochable de la star argentine au cours de sa carrière, avec le FC Barcelone principalement, et cela fait forcément tiquer chez les fans du joueur, outrés par cette sanction jugée disproportionnée. En frappant aussi fort, à un moment délicat de la saison, le PSG ravira ceux qui lui reprochent son laxisme depuis bien trop d’années. Mais il sera peut-être aussi taxé d’opportunisme, tant cette mesure arrive tard et semble aussi destiné à faire comprendre que l’aventure n’ira pas au-delà de cette saison.