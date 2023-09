LOSC-Reims : malaise et protocole commotion pour Samuel Umtiti

Décidément, le LOSC vit une première période terrible face au Stade de Reims. Menés d’un break après un gros quart d’heure de jeu, les hommes de Paulo Fonseca ont en plus de cela perdu Yusuf Yazici sur blessure. Ce n’est pas tout car Samuel Umtiti ne reviendra pas non plus sur la pelouse après la pause.

En difficulté durant ce premier acte, l’ancien Lyonnais a surtout été victime d’un choc impressionnant avec Ito (34e). Sonnés, les deux joueurs ont mis quelques instants à reprendre leurs esprits, alors que la civière était déjà prête à rapatrier le Lillois. Ce dernier a souhaité continuer mais il a finalement été remplacé par Alexsandro et passe un protocole commotion par précaution. Prime Video précise que le champion du monde 2018 va bien malgré un petit malaise dans le vestiaire.