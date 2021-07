Barça : vers un changement de stade dans deux ans ?

Comme le Real Madrid depuis l'année dernière avec Santiago-Bernabeu, le FC Barcelone ne devrait pas jouer dans son stade à partir de la saison 2022/2023. Le Camp Nou fera l'objet de travaux de rénovation qui pourraient durer plusieurs mois. Selon les informations du Mundo Deportivo, le président du Barça s'est déjà entretenu avec les responsables de la ville de Barcelone, dont la maire Ada Colau, pour discuter d'un possible déménagement temporaire au stade olympique Lluis-Companys, sur la colline de Montjuic, dans le sud de la ville. Mais l'adaptation de l'installation municipale impliquerait des investissements supplémentaires, que le Barça souhaiterait éviter à tout prix.

La suite après cette publicité

Pour cela, les Blaugranas pourraient disputer leurs rencontres à l'Estadi Johan Cruyff, qui est à la base le stade principal de l'équipe réserve catalane. Occuper ses propres infrastructures permettrait au club de faire des économies, mais il y perdrait beaucoup en terme d'affluence : si le stade olympique possède plus de 60.000 places, le stade du Barça B n'en contient que 6.000 et serait moins accessible en voiture pour les Culés. Le board aurait cependant déjà réfléchi à un agrandissement des tribunes, qui pourrait accueillir potentiellement entre 50.000 et 60.000 supporters...