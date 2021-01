Moussa Diaby enchante le Bayer Leverkusen

La suite après cette publicité

Test grandeur nature pour le Bayer Leverkusen. Les pensionnaires de la BayArena recevaient le Borussia Dortmund ce mardi dans un duel de prétendants aux places en Ligue des Champions voire au titre en Bundesliga. Et les hommes de Peter Bosz l'ont emporté (2-1). Et si la presse allemande souligne le sang-froid et la précocité du jeune Florian Wirtz (17 ans), auteur du but de la victoire, un autre homme a particulièrement brillé lors de ce match au sommet.

Il s'agit du Français Moussa Diaby (21 ans). Buteur et passeur décisif, l'ancien Parisien (3 réalisations et 4 offrandes en 17 titularisations en championnat) a confirmé qu'il était dans une excellente forme, lui qui s'était notamment offert un doublé en Coupe face à l'Eintracht Francfort (4-1). Intenable, il a fait exploser la défense du BVB grâce à sa vitesse et ses dribbles. Bosz, son coach, n'a pas oublié de l'encenser.

La saison de la confirmation

« Moussa Diaby a marqué les esprits avec ses dribbles et ses courses dans le dos de la défense. Il a fait un excellent travail. (...) Il a très bien joué aujourd'hui (mardi) », a-t-il confié en conférence de presse d'après-match, citant des axes de progression pour celui qui dispute sa deuxième saison outre-Rhin. «Bien sûr, nous connaissons tous sa vitesse et ses capacités de dribbleur. Mais vous devez être honnête : il lui reste à améliorer sa dernière passe».

Satisfait, comme tout le club qui l'a récemment prolongé jusqu'en juin 2025 avec revalorisation salariale à la clé (on parle également d'une clause libératoire revue à la hausse elle aussi), le technicien néerlandais espère que l'international Espoirs tricolore (11 sélections) continuera sur sa lancée pour aider le Bayer, 2e au classement, à atteindre ses objectifs. Avant une fin de saison et un mercato qui s'annoncent forcément agités au vu de ses prestations.