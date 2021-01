BL : le Bayer Leverkusen fait chuter Dortmund, Hoffenheim et Wolfsbourg retrouvent la victoire

La 17e journée de championnat allemand continuait ce mardi, avec un joli choc en haut de tableau. Le Bayer Leverkusen, troisième au coup d'envoi mais sur une mauvaise série, accueillait ainsi le Borussia Dortmund. Et ce duel s'est soldé par une victoire 2-1 des Rouge-Et-Noir. Peu avant le quart d'heure de jeu, l'ancien Parisien Diaby mettait les siens devant (1-0, 14e). Mais Brandt égalisait en deuxième période (1-1, 67e), avant que Wirtz ne remette les locaux devant (2-1, 80e). Le Bayer est désormais deuxième en attendant le match de Leipzig contre l'Union Berlin. Dortmund est quatrième.

Ailleurs en Allemagne, le Hertha Berlin accueillait Hoffenheim. L'équipe de la capitale s'est inclinée sur le score de 3-0 (but de Rudy et doublé Kramaric). Hoffenheim dépasse son rival du jour, quatorzième, et monte à la onzième marche. Enfin, Wolfsbourg s'est imposé 2-0 à Mayence grâce à Bialek et Weghorst et passe cinquième, à égalité de points avec le BVB, quand son adversaire est avant-dernier.

Retrouvez le classement de la Bundesliga ici.