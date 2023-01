Le PSG pousse Keylor Navas vers la sortie

La suite après cette publicité

Si le PSG se montre très actif dans le money time du mercato du côté des arrivées, les dirigeants veulent également accélérer quelques départs. À commencer par Keylor Navas. L’objectif étant de libérer de la masse salariale dans l’effectif. En partance pour Nottingham Forest, l’international costaricien ne souhaite pas quitter la France sans régler le problème financier qui l’oppose à son club, selon l’Équipe.

Forest ne pouvant pas prendre en charge l’intégralité de sa rémunération, le transfert de l’ancien portier du Real Madrid pourrait échouer, même si ce lundi le club anglais se montrait confiant. Pour rappel, il reste encore un an et demi de contrat à Navas dans la capitale parisienne, lui qui possède un salaire de 9 M€ bruts par an.

À lire

Mercato : le PSG prépare un transfert surprise