Carlo Ancelotti explique comment il compte relancer le Real Madrid

Il est de retour ! Comme son ancien poulain Zinedine Zidane, l'entraîneur italien va lui aussi s'offrir une deuxième aventure sur le banc du Santiago Bernabéu. Celui qui avait réussi à remporter cette Décima tant attendue en 2014 a signé un contrat de trois ans avec les Merengues, faisant des efforts conséquents d'un point de vue financier. Un choix qui a surpris du monde, mais qui a globalement été accueilli plutôt positivement chez nos voisins espagnols, qui attendaient de voir ce qu'avait à dire Carletto pour son retour.

« Je suis très content d'être ici, je remercie le président et José Angel (José Angel Sanchez, bras droit de Pérez, NDLR). Je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir faire ce qu'on a déjà fait par le passé. J'ai un très bon souvenir de ma dernière étape ici. Je pense qu'on va revivre quelque chose de bon. Je sais ce que représente le fait d'entraîner le Real Madrid, mais je vais le faire avec beaucoup de plaisir et de joie. C'est une belle responsabilité, c'est le meilleur club du monde. La tradition de ce club est de jouer un foot spectaculaire et intense. Le foot a changé ces dernières années, il est plus agressif et organisé. Quelques règles ont changé, mais le Real Madrid reste le même : football offensif et spectaculaire. C'est ce que demande ce public et l'histoire de ce club », a notamment lancé le tacticien transalpin, très clair sur le style qu'il va imprimer à son équipe.

Il veut miser sur les jeunes

Et forcément, il a été interrogé sur l'effectif qu'il aura à disposition dans les semaines à venir, alors que la presse locale spécule sur une révolution dans l'effectif. « Sur Ramos, je viens d'arriver, je dois en parler avec le club. On va voir ça les prochains jours. Je connais bien les joueurs, j'ai envie de travailler avec eux à nouveau. Un crack comme Mbappé ? Les joueurs de qualité te donnent plus de chances de gagner. C'est important d'avoir une équipe avec un équilibre, de la qualité, de la capacité de sacrifice, jouer ensemble... Après oui, la qualité individuelle te donne plus de choses encore. Mais c'est important de jouer ensemble. Je connais bien l'effectif. On a beaucoup d'options. Il y a des jeunes de la Castilla et ceux qui reviennent de prêt. Je veux évaluer tout ça tranquillement », a ajouté Ancelotti.

Il a aussi envoyé un certain nombre de messages à destination de joueurs actuellement dans le creux de la vague. « J'apprécie beaucoup Bale, Isco, Marcelo... Il y a un juge : c'est le terrain. Ils doivent s'entraîner et prouver qu'ils peuvent jouer au Real. [...] L'effectif est très bon, c'est un mix de joueurs avec de l'expérience comme Kroos, Bale, Benzema... Un groupe de jeunes joueurs de qualité : Rodrygo, Vinicius, Valverde... L'effectif est de qualité. Mais, sans entrer dans les détails, on doit réduire un peu l'effectif. Mais avec cet effectif, on peut être compétitif pour tenter de tout gagner. J'en suis sûr. [...] Mais je n'aime pas parler de joueurs sous contrat avec d'autres clubs, comme Cristiano Ronaldo avec la Juventus (il a été interrogé au sujet d'un retour, NDLR) », a conclu l'Italien. Voilà qui est clair : ça va bouger cet été.