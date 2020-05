Real Madrid : Zinedine Zidane a pris sa décision pour Luka Jovic

Recruté pour 60M€ à l'Eintracht Francfort par le Real Madrid l'été dernier après une saison pleine, Luka Jovic (22 ans) déçoit pour sa première année en Espagne. L'international serbe a oscillé entre pépins physiques et performances moyennes avec les Merengues, lui qui n'a disputé que 770 minutes au total cette saison, pour 2 buts et 1 passe décisive en Liga. Forcément, son nom circule du côté des départs l'été prochain pour se relancer.

Pourtant, à en croire les informations de Mundo Deportivo, Zinedine Zidane, qui a souvent loué les qualités de son attaquant cette saison, a décidé de laisser une seconde chance au Serbe la saison prochaine. Luka Jovic devrait ainsi rester une saison de plus au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid espère que son numéro 18 pourra exprimer tout son potentiel et ainsi confirmer les espoirs que le club a placés en lui. De plus, avec la crise liée au Covid-19, la direction merengue sait qu'il lui sera difficile de trouver un attaquant de haut niveau dans les prochains mois. L'ancien joueur de Francfort a donc tout intérêt à ne pas laisser filer sa chance cette fois-ci.