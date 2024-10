OL - Nantes : une personne interpellée après une violente rixe entre supporters lyonnais

La rencontre entre Lyon et Nantes fait les gros titres, et ce n’est pas pour parler des gestes techniques de Rayan Cherki… Des incidents ont eu lieu entre supporters lyonnais aux alentours du Groupama Stadium en marge du match face aux Canaris. Plusieurs grosses bagarres ont éclaté et l’un des hommes a même été victime d’un coup de couteau à la cuisse en sortant du stade. Selon ActuLyon, ces violences ont conduit à l’interpellation d’au moins un "supporter" de l’OL.

«Les violences, quelles qu’elles soient, n’ont pas leur place à l’OL. Nous condamnons très fermement les affrontements et agressions qui ont eu lieu dans le stade cet après-midi. Ces événements sont indignes de notre blason. L’Olympique Lyonnais doit rester uni et indivisible», a déclaré Laurent Prud’homme, le directeur général de l’OL sur son compte X. Un déferlement de haine et de violence entre les supporters d’un même club sur fond d’idéologie politique divergente qui ont donc conduit un homme à l’hôpital et un autre en garde à vue. Navrant…