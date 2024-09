Arabie saoudite : la nouvelle stratégie folle de la Saudi Pro League

Nouvelle place forte du football, la Saudi Pro League se distingue surtout sur le mercato. Quatrième championnat le plus dépensier du monde l’an dernier avec 977,4 millions d’euros dépensés, le championnat saoudien arrive cette fois juste derrière les cinq plus grands championnats européens avec 481,75 millions d’euros de dépenses. Pour autant, seul la Premier League dispose d’une balance de transfert plus négative (716,2M€ contre 384,8M€). Cet été, la Saudi Pro League est restée active, mais moins que la saison dernière. Pour autant, on note une certaine évolution dans les profils souhaités.

Alors oui, cet été encore, des stars vieillissantes sont arrivées dans le but d’obtenir un joli chèque de fin de carrière. On peut ainsi à Joao Cancelo (30 ans), Danilo Pereira (32 ans), William Troost-Ekong (30 ans), Cristian Tello (33 ans), Jean-Micahel Seri (33 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), Nacho Fernandez (34 ans), Giacomo Bonaventura (34 ans) ou encore Chris Smalling (34 ans). Pour autant, les principales arrivées concernent des joueurs de 26 ans ou moins. Ainsi, sur les 481,7 millions dépensés par les clubs saoudiens cet été, 353,7 millions d’euros ont été déboursés pour attirer des joueurs de 26 ans ou moins venant d’autres championnats.

Une colonie brésilienne

Parmi les principaux mouvements on pense à Ivan Toney (26 ans) qui est arrivé à Al-Ahli après plusieurs saisons de qualité du côté de Brentford. Club le plus actif de l’été, Al-Ittihad a aussi fait parler la machine à billet en allant chercher Moussa Diaby (25 ans) pour 60 millions d’euros du côté d’Aston Villa. Un transfert record auquel s’ajoutent les venues de Steven Bergwijn (26 ans, Ajax Amsterdam), Houssem Aouar (26 ans, AS Roma) et Mario Mitaj (21 ans, Lokomotiv Moscou). Gros mouvement de cette fin de mercato, l’arrivée de Mohamed Simakan (24 ans) en provenance du RB Leipzig est aussi un sacré coup réalisé par Al-Nassr. L’équipe de Cristiano Ronaldo aura déboursé 45 millions d’euros pour le Français.

Enfin, le promu Al-Qadsiaha aussi misé sur la jeunesse avec une équipe hispanophone. Outre quelques briscards, Michel pourra compter surtout sur Ezequiel Fernandez (22 ans, Boca Juniors), Cameron Puertas (26 ans, Union St Gilloise), Gaston Alvarez (24 ans, Getafe), Iker Almena (20 ans, Girona) et Carlos Jimenez (18 ans, Levante). Enfin une véritable vague brésilienne a débarqué en Saudi Pro League. Du côté d’Al-Ahli, Alexsander (20 ans) est arrivé de Fluminense quand Joao Costa (19 ans) a quitté l’AS Roma pour Al-Ettifaq. Le champion Al-Hilal a misé sur le buteur de Benfica Marcos Leonardo (21 ans) alors qu’Al-Nassr s’est offert le trio Ângelo Gabriel (19 ans), Bento (25 ans) et Wesley (19 ans). Enfin, Al-Shabab a obtenu le prêt payant de Robert Renan (20 ans) du Zenit Saint-Pétersbourg. À cela se rajoute aussi un transfert record à 28,5 millions d’euros avec le latéral gauche saoudien Moteb Al-Harbi qui a rejoint Al Hilal en provenance d’Al Shabab. L’Arabie saoudite est passée à une autre phase de son ambitieux projet.