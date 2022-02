Ligue des Champions : Kingsley Coman offre le nul au Bayern Munich face à Salzbourg

Battu sèchement ce week-end par Bochum en championnat (4-2), le Bayern Munich n’abordait pas son déplacement à Salzbourg dans les meilleures conditions. Les Autrichiens entraient d’ailleurs très bien dans la partie et plaçaient la première banderille par l’intermédiaire de Brendan Aaronson, dont la reprise plein axe était contrée par Benjamin Pavard (3e). Le pressing des locaux gênait les Allemands et il fallait dix minutes pour voir les Munichois se montrer vraiment dangereux. Corentin Tolisso, du rond central, trouvait Serge Gnabry dans la profondeur côté droit. Ce dernier rentrait dans l’axe, éliminait son adversaire et frappait. Il fallait une belle horizontale de Philipp Köhn pour empêcher les Bavarois d’ouvrir le score (10e). Quelques instants plus tard, Thomas Müller, à la réception d’un corner, ne cadrait pas sa tête au premier poteau (15e).

Et alors que les leaders de Bundesliga semblaient enfin partis pour dominer la rencontre, ils se faisaient cueillir en contre. Mohamed Camara lançait Karim Adeyemi en profondeur côté droit. L’international allemand centrait pour Aaronson qui décalait Chukwubuike Adamu sur sa gauche. D’un tir croisé bien placé, celui-ci ne laissait aucune chance à Sven Ulreich, remplaçant de Manuel Neuer blessé (1-0, 21e). L’Américain Aaronson, au sortir d’un petit numéro dans la surface, parvenait à armer au milieu d’une forêt de jambes mais butait cette fois sur Ulreich, auteur d’une superbe parade (24e). Les hommes de Julian Nagelsmann, moins souverains, réagissaient toutefois. Mais Leroy Sané (30e), Kingsley Coman (40e) ou Gnabry (40e) se heurtaient à Köhn et sa défense, souvent héroïques. Très bien organisé et solidaire, Salzbourg, pour sa part, restait dangereux avec ses flèches en contres, comme sur cette tentative d’Adeyemi (43e). Score à la pause (1-0).

Coman délivre les siens

La seconde période repartait sur un rythme agréable. Le FCB poussait pour essayer de revenir au score. Coman (46e), Gnabry (49e, 50e) se montraient menaçants sur les buts autrichiens, sans toutefois parvenir à concrétiser. Salzbourg, de son côté, profitait de chaque pouce de terrain laissé libre par les Allemands pour tenter sa chance, à l’image de cette frappe un peu trop écrasée de Nicklas Seiwald, captée par Ulreich (49e). Les partenaires de Joshua Kimmich confisquaient le ballon et insistaient sur les ailes, mais peinaient à se créer de véritables situations, avec du déchet dans la dernière passe ou le dernier geste, à l’image d’un Robert Lewandowski très rarement trouvé dans les bonnes conditions. Oumar Solet et sa bande restaient intraitables devant leur but malgré le siège bavarois. Köhn écœurait une nouvelle fois Coman, qui venait de réaliser un slalom côté gauche dans la défense autrichienne (73e).

Le jeune portier sortait encore le grand jeu quelques instants plus tard avec un double arrêt au sol devant Sané et Gnabry (75e). Le temps tournait et les Bavarois couraient toujours après le score, alors que leurs adversaires se montraient toujours dangereux en contre. Quelques minutes plus tard, Ulreich et Pavard empêchaient d'ailleurs in extremis Adeyemi et Adamu d'aggraver le score (80e). Coman était finalement récompensé de ses efforts. L'ancien Parisien profitait d'un long ballon de Pavard, dévié par Müller sur l'aile gauche, pour aller crucifier Köhn (1-1, 90e). Le score n'évoluait plus (1-1). Favori de ce 8e et de la compétition, le Bayern devra hisser son niveau de jeu au retour pour éliminer ce valeureux et talentueux Salzbourg.

