OM : les premiers mots d'Olivier Ntcham

La suite après cette publicité

Lorsque le mercato touche à sa fin, des surprises sont souvent au rendez-vous. À Marseille, la surprise du chef se nomme Olivier Ntcham. À la recherche d’un milieu de terrain capable de compenser le départ de Morgan Sanson en Angleterre, l’Olympique de Marseille a donc misé sur le Français du Celtic Glasgow. Prêté avec option d’achat (environ 6 M€), l’ancien pensionnaire de Manchester City a énormément fait parler de lui lors de son arrivée sur la Canebière.

Mais malheureusement pour lui, ce n’était pas vraiment très flatteur. Face aux médias, André Villas-Boas avait en effet fait savoir qu’il ne souhaitait pas recruter Ntcham et qu’il avait donc choisi de démissionner de son poste d’entraîneur. Renfort estampillé Longoria, le natif de Longjumeau ne pouvait pas rêver pire pour son retour en France. Mais en attendant de savoir s’il sera présenté ou non aux médias, l’OM a quand même publié une petite interview de Ntcham sur son site officiel.

Ntcham veut dynamiser le vestiaire de l'OM

« C’est un immense plaisir de signer pour l’Olympique de Marseille. Je n'y croyais pas au début, mais plus les minutes avançaient, plus j’y croyais. L’Olympique de Marseille c’est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters. Ils ont accompli de grandes choses dans le football français et européen aussi. » Ravi d’être à Marseille, Ntcham a ensuite brièvement évoqué la Ligue 1, un championnat tout nouveau pour lui puisqu’il n’a jamais joué en Hexagone en professionnel.

« C’est la première fois que je viens en Ligue 1, c’est une nouvelle expérience. C’est un très grand championnat avec de très grandes équipes qui ont fait de beaux parcours en Ligue des Champions et en Europa League. C’est un nouveau challenge pour moi ». Prêt à relever le défi, Ntcham espère bien pouvoir apporter une plus-value à l’effectif phocéen. « Avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matches en Ligue des Champions ou en Europa League, je pense que c’est toujours un atout. Je vais apporter ma personnalité déjà (dans le vestiaire), le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble. »