Vidéo : le craquage de Pablo Longoria à Auxerre en intégralité

Plus tôt dans la soirée, DAZN avait diffusé un extrait d’une séquence où on pouvait apercevoir un Pablo Longoria excédé dans les couloirs du stade d’Auxerre. Le président phocéen y prononce le mot "corruption" et cette fameuse expression "championnat de m.rde", frappant aussi dans du matériel.

La chaîne qui a les droits de la Ligue 1 vient de diffuser, après ce match entre l’OL et le PSG, la séquence complète où on voit le président phocéen manifester sa colère de façon plutôt prononcée. Jugez par vous mêmes.