Téléfoot pourrait quitter la chaîne TF1

Présente à l’antenne depuis 49 ans, l’émission Téléfoot pourrait prochainement cesser d’être diffusée sur la chaîne TF1. Comme le révèle le journal L’Équipe, le groupe a aujourd’hui la volonté de faire évoluer sa plateforme digitale TF1+, lancée en janvier 2024. C’est là-bas que pourrait migrer le magazine foot, rendez-vous dominical incontournable pour de nombreux passionnés. Aujourd’hui, TF1+ compterait environ 38 millions de téléspectateurs mensuels, et le projet serait désormais d’y intégrer un bouquet sport.

Auto Moto, la plus ancienne émission de TF1 créée en janvier 1975, et Téléfoot, à l’antenne depuis le 16 septembre 1977, occupent la grille du dimanche matin avec des audiences d’environ 800 000 téléspectateurs. TF1 souhaiterait "dynamiser l’antenne" et "élargir l’audience en direction des plus jeunes et de correspondre aussi davantage aux nouveaux usages". Il resterait toutefois un magazine dédié au sport le dimanche matin sur TF1.