Ligue 1 : Montpellier fait chuter Nice à l’Allianz Riviera

Un air de déjà vu. Après avoir croisé le fer en Coupe de France début février, Nice retrouvait sur ses terres Montpellier, cette fois-ci en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Conforté à son poste par sa direction malgré cinq matchs sans victoire en championnat dont trois défaites, Farioli entendait stopper l’hémorragie et éviter au Gym de chuter davantage au classement. En face, Montpellier, également en difficulté avec seulement 12 unités récoltées lors des 15 dernières journées, avait besoin de prendre des points dans la course au maintien. Comme pressenti, cette rencontre entre deux équipes en quête de rachat démarrait sur les chapeaux de roues.

En profitant d’une erreur d’appréciation du malheureux Todibo, buteur contre son camp à la suite d’un corner de Savanier, Montpellier créait la sensation d’entrée de jeu en ouvrant la marque. Une joie de courte durée tant la réaction azuréenne était immédiate. Trouvé dans la profondeur par Dante, Laborde adressait un caviar à Boga. De la tête, l’Ivoirien mystifiait Lecomte à bout portant (1-1, 12e). Comme à l’accoutumée, le MHSC encaissait un but dans le premier quart d’heure et se laissait percer par le Gym, déterminé à prendre les commandes de la partie. Virevoltant dans son couloir droit, Laborde se mettait à nouveau en évidence en servant Thuram dans la surface montpelliéraine. Arrivé lancé, le Français ne pouvait néanmoins redresser correctement le ballon pour cadrer (28e).

S’il pensait prendre le dessus sur le MHSC, le Gym était rapidement rattrapé par la réalité. Sur un ballon fuyant dans la surface azuréenne, Laborde touchait involontairement le cuir de la main et voyait l’arbitre du jour désigner le point de penalty, après intervention du VAR. Spécialiste en la matière, Savanier se chargeait de le convertir au moment opportun (1-2, 42e). Au terme d’une première période spectaculaire, les hommes de Der Zakarian jouaient un mauvais tour aux Aiglons, pourtant maîtres de la possession. Animé de belles intentions en seconde période, Nice repartait à l’assaut du but adverse. Inspiré, Boga déclenchait une puissante frappe repoussée par Lecomte (48e).

Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Savanier de s’illustrer. Trouvé en retrait par Khazri, le capitaine du MHSC manquait néanmoins la cible ainsi qu’une belle opportunité de faire le break (55e). Tandis que la lutte pour la conquête du ballon faisait rage, Nice exploitait le moindre contre pour porter le danger sur le but de Lecomte. Plutôt discret jusqu’à présent, Guessand s’offrait une occasion en or peu après l’heure de jeu. Percutant sur le flanc gauche, l’Aiglon plaçait un tir dans un angle fermé qui flirtait avec le poteau droit de Lecomte (69e). Cherchant désespérément la faille, Nice se heurtait à un bloc pailladin compact et solidaire. Au caractère, Montpellier parvenait à conserver son avantage et réalisait une sacrée opération dans la course au maintien, infligeant au passage une nouvelle défaite à Nice.