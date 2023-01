JT Foot Mercato : le PSG s’active enfin sur le mercato !

Il vaut mieux tard que jamais pour le PSG

Pablo Sarabia parti en Angleterre, le PSG étudie les différentes options pour le remplacer. En conférence de presse, le coach Christophe Galtier a dressé le portrait de son remplaçant idéal : « un joueur de côté, assez grand, qui va vite, qui frappe des deux pieds et capable de marquer de la tête ». Visiblement, les mots du coach parisien ne sont pas passés inaperçus puisque selon nos informations, Nicolo Zaniolo de l’AS Roma a été proposé au club parisien. L’ailier italien traverse une période très compliquée. D’après Sky Sport, le club de la Louve a placé son numéro 22 sur la liste des ventes, fixant même son prix entre 30 et 40 M€. Un départ en prêt avec obligation d’achat est aussi envisagé pour faciliter son transfert. Selon le Daily Mail, le PSG est aussi tombé sous le charme de Michael Olise. Âgé de 21 ans, le polyvalent milieu offensif français défend les couleurs de Crystal Palace. Les dirigeants parisiens apprécient son profil et l’ont désigné comme joueur à surveiller. Dusan Vlahovic a aussi été proposé au Rouge et Bleu. En effet, la très mauvaise dynamique de la Juventus pousserait le Serbe à quitter le club. Et d’après 90 min, les dirigeants turinois sont prêts à le laisser partir, mais ces derniers veulent récupérer le montant investi l’année dernière, soit 70M d’euros. Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich ont aussi été informés par la Juve de la disponibilité de Vlahovic.

Dani Alves aux enfers

Vendredi, Dani Alves a été arrêté pour des accusations de viol sur une jeune femme de 23 ans dans une boîte de nuit de Barcelone. Les faits se seraient déroulés dans les toilettes de la discothèque dans la nuit du 30 au 31 décembre, selon les médias. L’incarcération de l’ancien joueur du FC Barcelone fait couler beaucoup d’encre dans le monde du foot. Une terrible nouvelle qui bouleverse son ancien coach et coéquipier Xavi. « Je crois que, comme tout le monde, je suis surpris, interloqué, je suis en état de choc, car je connais Dani », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Les officiels du jour

Longtemps annoncé sur le départ et courtisé par de nombreux cadors européens, Youssoufa Moukoko a finalement prolongé avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2026. L’attaquant de 18 ans a expliqué sa décision en expliquant avoir été honoré par l’intérêt des autres clubs, mais que finalement c’est une décision de cœur d’avoir prolongé avec le BvB. Mis à la porte par Al-Nassr pour libérer une place à Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar n’a pas tardé à retrouver un club. L’attaquant camerounais rejoint Besisktas jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. C’est un contrat de deux ans et demi avec une année en option. Le Montpellier HSC a officialisé la signature du défenseur central malien Boubakar Kouyaté en provenance du FC Metz. Le club héraultais a dû débourser un chèque entre 5 et 6 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international aux 21 sélections.