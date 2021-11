FIFA 22 : la nouvelle Team of the Week est arrivée !

C'est le moment que tous les fans de FIFA Ultimate Team (FUT) attendaient. La Team of the Week (10e édition de la saison) est tombée, avec d'énormes joueurs qui devraient tenter beaucoup de monde. C'est le cas de Lionel Messi ou de N'golo Kanté qui est incroyable avec ce nouveau boost, d'un Romain Faivre qui frappé fort avec Brest contre Lens, ou encore d'un Amine Gouiri qui lâché deux bijoux avec l'OGC Nice. On vous présente tout ça dans cet épisode de FUT Express !

