LdC (F) : le PSG surclasse le Real Madrid

Après avoir battu les Islandaises de Breidablik (2-0) et les Ukrainiennes du Zhytlobud-1 Kharkiv (5-0), les Parisiennes se sont facilement imposées à domicile ce soir face au Real Madrid à l'occasion de la troisième journée de la Ligue des champions féminine. Devant un peu plus de 18 000 spectateurs amassés dans les travées du Parc des Princes, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle, installées en 4-3-3 et privées de Kheira Hamraoui absente pour un souci personnel, ont pris le match par le bon bout. En confisquant le cuir d'abord, puis en se procurant deux grandes situations par Diani (3e) et Ilestedt ensuite (11e). Finalement, c'est l'inévitable Marie-Antoinette Katoto qui, lancée par Geyoro, a crocheté la gardienne adverse et poussé du pied droit le ballon dans le but vide pour l'ouverture du score (1-0, 13e). Le début d'une longue soirée pour Madrid.

Surclassées, les joueuses du Real ont cédé une deuxième fois avant la pause. Däbritz, à l'affût sur une erreur de la défense espagnole, a doublé la mise (2-0, 41e). Pour le plus grand bonheur du Parc. Puis, une troisième fois, au retour des vestiaires : Däbritz a trouvé Katoto sur corner, qui a parfaitement décroisé sa tête pour battre à nouveau sa compatriote, Méline Gérard (3-0, 54e). Mais le calvaire ne s'est pas arrêté là. Däbritz a fixé la défense pour décaler Diani à droite, qui a centré au premier poteau, et Rocío Gálvez, qui a voulu intervenir, a trompé sa pauvre gardienne... (4-0, 65e). L'heure du turn-over pour Ollé-Nicolle, avec les sorties de Diani et Katoto (70e). Puis, en fin partie, Caroline Moller, tout juste entrée en jeu, n'a pas été loin de réduire l'écart (82e). Sans conséquence. Paris l'emporte largement et prend donc seul la première place du Groupe B, avec trois unités de plus que Madrid, deuxième. Prochain rendez-vous européen pour le PSG : le second match face au Real, le 18 novembre, à l'Estadio Alfredo Di Stéfano.

Le classement