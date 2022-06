FC Barcelone : Xavi et Gerard Piqué ont passé un pacte

La suite après cette publicité

Formé à la Masia et revenu au FC Barcelone en 2008 après un passage à Manchester United ainsi qu’à Saragosse, Gerard Piqué (35 ans) fait partie des joueurs les plus emblématiques du club catalan. Un ancien capitaine qui a su assurer la relève après le départ en retraite de Carles Puyol. Mais aujourd’hui, à deux ans de la fin de son contrat, Piqué n’est plus en position de force.

Dernièrement, ses déboires personnels ont même débouché sur de nombreuses rumeurs de départ. Dans la tourmente ces dernières semaines, Gérard Piqué devrait finalement rester en Catalogne la saison prochaine, même s'il doit d'abord régler ses problèmes personnels et physiques. Marca révèle d'ailleurs ce que son ancien coéquipier et désormais entraîneur, Xavi, lui aurait annoncé la couleur pour la saison prochaine.

Xavi compte sur Piqué, mais….

AS en a rajouté une couche en confirmant que l’ancien milieu de terrain s’est entretenu avec son joueur et qu’à aucun moment un départ n’a été évoqué. En revanche, Xavi a bien précisé à son joueur que son rôle allait changer. « Comme ce qu’a fait Luis Enrique avec Xavi », écrit le journal, en référence à la dernière saison du milieu au Barça (2014/2015).

Concrètement, Xavi a besoin du leader Piqué mais il ne veut pas que ce dernier pose des problèmes s’il doit s’asseoir sur le banc de touche. Enfin, le journal indique que le coach blaugrana a demandé à son défenseur d’être focalisé sur sa carrière de footballeur. «Je te veux dans mon projet la saison prochaine, mais je te veux à 100 %». Xavi sait que les activités d’entrepreneur de Piqué sont prenantes, mais il veut surtout éviter que les problèmes extra sportifs du célèbre numéro 3 (comme sa séparation avec Shakira) prennent le pas sur son métier originel.