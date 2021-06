Everton : Nuno Espírito Santo sur le banc la semaine prochaine ?

Comme chaque été, la valse des entraîneurs ne fait que commencer et en Angleterre, il y a autant de mouvements qu'en France. Parti de Wolverhampton il y a quelques semaines, Nuno Espírito Santo est à la recherche d'un nouveau défi. Crystal Palace semblait être la destination idéale mais tout est tombé à l'eau cette semaine. Mais le Portugais pourrait finalement atterrir sur le banc d'Everton.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Guardian, le technicien âgé de 47 ans est bien parti pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, qui est revenu au Real Madrid. Les discussions se poursuivent entre les Toffees et le Portugais, et la nomination pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Quelques détails restent en effet à régler, comme la composition et la taille du staff de Nuno Espírito Santo.