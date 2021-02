PSG : les discussions avancent avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les jours se suivent et ne ressemblent pas pour Kylian Mbappé, encensé par la planète football après son triplé face au FC Barcelone mardi dernier et descendu en flèche, à l'instar de ses coéquipiers, après la défaite à domicile contre Monaco dimanche soir. Qu'importe le manque de régularité actuel dans les prestations du numéro 7, le Paris Saint-Germain souhaite bien évidemment le prolonger. Comme dit ces derniers jours dans la presse, les discussions sont en cours entre les deux parties, les échanges se déroulent plutôt bien, mais un accord est encore loin.

Selon nos informations, Kylian Mbappé est d'accord, sur le principe, pour prolonger son contrat avec le PSG. C'est déjà un excellent point pour la direction parisienne, qui n'a pas à composer avec un joueur totalement fermé à cette idée. Mais l'attaquant français de 22 ans a posé quelques conditions. Financièrement, il souhaite se rapprocher, voire égaler, de la rémunération de Neymar, qui émarge à 3,06 M brut mensuels. C'est ce qui était attendu par les dirigeants.

Mbappé veut avoir la mainmise sur son départ

Mais ce n'est pas forcément le point le plus compliqué qui devra être résolu. Kylian Mbappé voudra bien prolonger si on lui accorde le droit de partir au moment où il le souhaite. Dans l'idéal, il souhaiterait donc une clause lui offrant cette possibilité, en cas de sollicitations de certains clubs étrangers. On se doute desquels il s'agit... Sauf que les clauses de ce genre sont interdites en France et que celles sous seing privé ne garantissent pas grand-chose au final.

Le joueur de 22 ans ne veut pas avoir l'impression d'être « coincé » au PSG pour encore plusieurs années, au cas où les offres seraient systématiquement repoussées. Cependant, Mbappé a aussi envie de marquer l'histoire dans le cadre d'un transfert pharaonique. Au regard de son talent, de son âge et de ses performances, il sait qu'il pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire. Et cela ne lui déplairait pas. Pour qu'il y parvienne, il faut aussi que les années de contrat à racheter soient plus nombreuses qu'une seule. Tout est donc encore ouvert, et le PSG peut déjà au moins se satisfaire des retours plutôt positifs de la part du joueur.