Un nouveau club s'immisce dans le dossier Mike Maignan

Mike Maignan (25 ans) est prêt pour un nouvel envol. Titulaire indiscutable au LOSC depuis bientôt 4 saisons, le gardien français franchit les paliers un à un. D'abord doublure de Vincent Enyeama après être arrivé pour 1,5 M€, puis numéro un dans la cage lilloise, il a intégré l'équipe de France depuis deux ans. Il est même passé numéro 3 chez les Bleus, devant Alphonse Areola, et semble bien parti pour être appelé dans les 23 par Didier Deschamps. L'Euro serait alors sa première grande compétition internationale.

En club aussi sa situation évolue. Le mercato se rapproche et il semble de plus en probable que l'on s'achemine vers un départ du gardien cet été. Sous contrat jusqu'en 2022, il devra soit partir, soit prolonger sinon, il risque de partir libre un an. Ce dernier scénario n'est sûrement pas envisagé au LOSC, habitué à réaliser de grosses plus-values sur les jeunes joueurs qu'il parvient à faire évoluer. Sans prolongation d'ici là, Maignan va quitter les Dogues et les courtisans ne manquent pas.

Dortmund est disposé à verser les 25 M€ demandés

Récemment, on a parlé d'un intérêt de Tottenham. Les Spurs envisagent la passation de pouvoir d'Hugo Lloris, qui arrive lui aussi en fin de contrat dans un an. Le club anglais n'est pas seul sur le dossier de l'ancien Parisien car l'AC Milan a également des vues sur lui. En galère pour faire prolonger Gigi Donnarumma, dont le bail s'achève dès le mois de juin prochain, les Rossoneri ont pour priorité de faire prolonger leur international italien mais veulent assurer leurs arrières.

Il y a désormais un troisième courtisan connu. Selon France Football, le Borussia Dortmund apprécie beaucoup Mike Maignan. Il dispose des qualités recherchées (jeu au pied, aérien et sur la ligne) et ne coûte pas si cher que ça. Le LOSC attend 25 M€ pour lâcher son gardien, ce que le club allemand est disposé à dépenser pour remplacer le faillible et irrégulier Roman Bürki. Le BvB a d'autres cibles en tête puisque l'on parle du Hongrois Peter Gulacsi (RB Leipzig) et du Grec Odisseas Vlachodimos (Benfica).