Lille : Mike Maignan au coeur d'un jeu de chaises musicales avec... Hugo Lloris ?

Depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain lors de la saison 2015/2016 pour la modique somme de 1,5 M€, Mike Maignan (25 ans) s’est émancipé du côté du LOSC. Après deux saisons de rodage, le portier français est devenu un titulaire incontournable depuis 2017. Cette année, les Dogues, embarqués dans la lutte pour le titre, ont d’ailleurs pu le remercier à plusieurs reprises. Mais avec un contrat courant jusqu’en 2022, Maignan va devoir faire un choix l’été prochain. En clair, soit il prolonge, soit il s’en va.

Et visiblement, c’est bien la deuxième option qui semble se profiler à l’horizon. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier (à Chelsea), l’international tricolore (1 sélection) pourrait bien débarquer à Londres, mais pas chez les Blues. Amené peut-être un jour à succéder à Hugo Lloris dans les cages de l’équipe de France, le Lillois pourrait même profiter de la trêve internationale pour parler mercato avec son capitaine.

Maignan a la cote

La raison ? L’Équipe indique que Tottenham est très séduit par son profil. Maignan possède plusieurs partisans chez les Spurs dont certains adjoints que José Mourinho était allé chiper au LOSC, et qui connaissent donc bien Maignan. Estimé à 25 M€, le Frenchy, qui a également séduit l’AC Milan (en cas de départ de Gianluigi Donnarumma), n’est pas donné. Mais son prix reste abordable pour une formation anglaise.

Quel rapport avec Hugo Lloris me direz-vous ? Eh bien si Maignan débarque au Tottenham Stadium, cela permettrait à Lloris de pouvoir enfin changer d’air. Et pas n’importe où. Le quotidien sportif précise qu’une porte pourrait s’ouvrir du côté de Manchester United où la cote de David De Gea n’est pas au mieux. Âgé de 34 ans et sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien Lyonnais possède l’avantage de ne pas coûter trop cher. Affaire à suivre.