PSG : Adil Aouchiche explique la fuite des Titis

Depuis plusieurs années maintenant, le Paris Saint-Germain voit de nombreux Titis rejoindre d'autres écuries. L'an dernier, cela a été le cas d'Adil Aouchiche, qui a filé à l'ASSE. Chez les Verts, le jeune homme a pu progresser, grandir et avoir du temps de jeu, ce qu'il était venu chercher. Interrogé par Le Parisien, il a dressé un bilan de son année qu'il a trouvé encourageante. Il a aussi évoqué la fuite des jeunes talents parisiens.

«Parce que les meilleurs joueurs de chaque génération sont tous suivis et très sollicités. Quand on grandit au PSG, on veut tous jouer avec l’équipe première assez rapidement. Mais c’est compliqué pour le PSG qui a plusieurs stars à faire jouer et peu de temps de jeu à accorder aux jeunes. Ceux qu’il garde, comme Kimpembe ou Rabiot, s’imposent parce qu’ils ont pris le temps nécessaire, ont grandi avec de très grands joueurs et ont acquis beaucoup d’expérience au PSG. Mais chacun sait ce qu’il y a de mieux pour lui. Il ne faut pas rester pour rester, ni partir pour partir… Il faut se poser et s’interroger sur ce qu’on veut vraiment. Si tu veux rester au PSG et t’y imposer, pourquoi pas. Mais quand on est issu de la formation du PSG, vu le nombre de sollicitations extérieures, un départ est aussi une option.»