Le FC Barcelone veut mettre une star à la porte !

Sale soirée pour le Barça. Dimanche soir, les Catalans se sont encore inclinés à la maison, face au Rayo Vallecano cette fois, moins d'une semaine après leur défaite face à Cadiz. Et forcément, ça passe assez mal de l'autre côté des Pyrénées, où la vague d'enthousiasme qui avait émergé après cette série de bons résultats tout au long du mois de mars semble désormais oubliée.

Et parmi les joueurs les plus pointés du doigt, on retrouve Frenkie de Jong. Depuis le début de saison déjà, la presse catalane n'hésite pas à le tacler. S'il n'est pas foncièrement mauvais, loin de là, les suiveurs et les supporters barcelonais continuent d'en attendre un peu plus. Des rumeurs de départ avaient même été évoquées. Hier soir, il a été remplacé par Xavi et a quitté le terrain sans un regard pour son coach, passablement énervé et s'en allant directement aux vestiaires avant de revenir s'asseoir sur le banc de touche plus tard.

Une belle offre anglaise

Cette réaction du Néerlandais est commentée partout en Espagne depuis la fin du match, et selon El Chiringuito de Jugones, le FC Barcelone ne le considère pas comme un joueur indispensable pour son avenir. L'émission espagnole indique que Manchester United, qui veut restructurer l'équipe et offrir quelques cadeaux à Erik ten Hag, en a fait son objectif prioritaire pour le mercato estival. Une offre de 70 millions d'euros est en cours de préparation.

Surtout, le Barça serait ravi de pouvoir le vendre à ce prix là indique le média, qui rajoute que le joueur n'a cependant pas forcément envie de partir. Un tel montant pour un joueur qui n'est plus considéré comme un pilier de l'équipe permettrait en plus de se renforcer considérablement lors du mercato, alors que la situation financière du club reste difficile. Affaire à suivre...