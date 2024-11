Premier League : Tottenham gifle Manchester City qui s’enfonce dans la crise

Menacé par Chelsea et Arsenal, revenus à un petit point de la deuxième place, Manchester City devait impérativement s’imposer face à son adversaire du jour pour souffler un peu. Une victoire aujourd’hui leur permettrait aussi de réduire l’écart avec Liverpool, leader avec 28 points, et de revenir provisoirement à deux unités avant le déplacement des Reds à Southampton, dimanche. Mais depuis sa victoire contre Southampton (1-0) le 26 octobre dernier, le club mancunien enchaîne une série noire de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues (Tottenham, Bournemouth, Sporting, Brighton). Une situation inédite dans la carrière de Pep Guardiola, qui subit de plein fouet l’absence de Rodri. Une situation que Tottenham, dans le ventre mou du Championnat, espérait bien en tirer parti.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 23 12 +5 7 2 3 22 17 6 Tottenham 19 12 +14 6 1 5 27 13

Après une entame de match assez calme, c’est Erling Haaland qui s’est créé la première réelle occasion de la partie. Sur un centre de Savinho, le Norvégien a repris du gauche, obligeant le gardien adverse à faire un bel arrêt (11e). Mais ce sont bien les Spurs qui ont débloqué le compteur en premier. Bien servi par Dejan Kulusevski, James Maddison a envoyé son ballon au fond des filets et a ouvert le score (13e, 0-1). Heung-Min Son a continué sur la belle lancée de son équipe et a tenté une frappe enroulée, mais son ballon a été arraché du bout des doigts par Ederson (18e). Tottenham n’en restait pas là. Le Coréen, toujours attentif, a glissé un bon ballon à James Maddison, qui a doublé la mise à bout portant (20e, 0-2). Toujours dans le dur et en manque de créativité, les hommes de Guardiola ont fini logiquement leur première mi-temps en difficulté.

Tottenham enfonce des Sky Blues démunis

Le passage aux vestiaires n’a pas apporté plus de certitudes aux Mancuniens. Dès la 53e minute de jeu, Pedro Porro et les Spurs ont enfoncé les Sky Blues (0-3). Les minutes se sont accumulées sans que Manchester City parvienne à renverser la vapeur. L’équipe semblait complètement désemparée face au match imposé par son adversaire. Toujours fébrile, Haaland n’a pas réussi à réduire l’écart malgré une tentative depuis la surface. Sa frappe n’a fait que frôler la barre transversale (60e). Guglielmo Vicario, impérial ce soir, a frustré les coéquipiers de Bernardo Silva avec deux superbes arrêts en fin de match (77e, 80e), empêchant les locaux de réduire l’écart. Durant le temps additionnel, Brennan Johnson a fini d’assommer ses adversaires avec un quatrième but (90e+3, 0-4).

Triste prestation de Manchester City aujourd’hui, qui continue ainsi sur sa mauvaise série. En dépit de quelques tentatives en seconde mi-temps, le club n’a jamais su reprendre le contrôle du match et a concédé une défaite méritée. Tottenham, solide et opportuniste, a maîtrisé son sujet du début à la fin, laissant peu de chances aux Sky Blues. Grâce à leur victoire, les Spurs remontent à la 6e place du classement de Premier League avec 19 points. De son côté, City reste bien le dauphin de Liverpool avec 23 points, mais voit son écart avec le leader s’agrandir.