Monaco : Adi Hutter dévoile les objectifs de la fin de la saison

Alors que la course à l’Europe fait rage et n’a jamais été aussi serrée de la deuxième à la septième place, l’AS Monaco a les yeux rivés sur ses objectifs. Dans une interview accordée à l’Equipe, le manager monégasque Adi Hutter a dévoilé les principales attentes du club pour cette fin de saison, qui sera marquée notamment par deux chocs contre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

«Notre plus gros objectif serait de nous requalifier pour la Ligue des champions. Parce qu’on a fait beaucoup de changements l’été dernier. On a perdu des joueurs d’expérience entre Maripan, Ben Yedder, Fofana, Camara, Jakobs… On a amené beaucoup de jeunes joueurs à potentiel. Il y a eu le grand nombre de matches à digérer, avec la participation à ce qui se fait de mieux, la Ligue des champions. Si on finit dans le top 3, on pourra dire que ce sera une grande réussite», a confié l’Autrichien. A l’heure actuelle, l’ASM occupe la troisième place de Ligue 1, à seulement deux points de Marseille mais avec à peine cinq points d’avance sur Strasbourg, septième.