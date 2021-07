OM : les premiers mots de Luan Peres

La suite après cette publicité

Vainqueur du Servette FC jeudi soir en amical (3-1), l'Olympique de Marseille a montré un beau visage, surtout les nouvelles recrues Gerson, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder. Mais il en manquait quelques unes puisque Luan Peres et William Saliba, tout juste arrivés sur la Canebière, n'étaient pas de la partie. Et justement, pendant ce temps-là, le défenseur brésilien arrivé de Santos a accordé sa première interview aux médias du club. L'occasion pour le joueur de 26 ans (il en aura 27 le 19 juillet prochain) de livrer son premier sentiment suite à son transfert.

«Je suis très heureux, j'attendais ce moment. Cela faisait déjà quelques jours que je voulais venir. Ca a pris un peu plus de temps que prévu. J'avais hâte mais ça y est, je suis là, je suis heureux. J'espère m'adapter rapidement et avoir une saison extraordinaire. C'est un club énorme et je suis prêt à relever le défi», a d'abord déclaré le Brésilien qui a ensuite évoqué ses objectifs : «réussir dans ce grand club ! (...) J'espère réaliser de grandes choses à l'OM. C'est un club de traditions, avec une culture de la gagne. Un club qui se bat pour décrocher des titres. J'espère que je pourrai apporter ma pierre à l'édifice. Je rêve de gagner un titre avec l'OM, en commençant par faire une grande saison.»

«Je vais travailler dur pour être à la hauteur de ce défi»

Du côté de Marseille, Luan Peres tentera de performer sous les ordres de Jorge Sampaoli, un coach qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé à Santos justement. Et tout se passe très bien entre eux. «Je sais qu'il a confiance en moi. Il sait ce que je peux apporter sur le terrain et connaît aussi mon tempérament hors du terrain, mon caractère. C'est très important dans le football actuel. C'était génial de jouer sous ses ordres à Santos. On a été vice-champions du Brésil ensemble. On a déjà beaucoup discuté. Il n'a pas toujours été tendre avec moi, mais c'était pour mon bien, et c'est normal pour un entraîneur. Nous avons une excellente relation», a poursuivi le natif de São Caetano do Sul.

Mais surtout, Luan Peres a tenu à dévoiler ses qualités lors de cet entretien : «on dit de moi que je suis un défenseur capable de bien faire ressortir la balle, et que j'ai un très bon contrôle du ballon. J'analyse le jeu des attaquants afin de prendre les meilleures décisions, de faire le moins de fautes possible, et d'éviter les mauvais tacles. C'est l'un de mes points forts, tout comme le contrôle du ballon, les passes. J'aime aussi construire le jeu.» Pour conclure, le principal concerné a tenu à adresser un message aux fans. «Je vais tout donner sur le terrain. Je vais travailler dur pour être à la hauteur de ce défi, je sais que j'en suis capable. J'ai hâte de revêtir le maillot», a-t-il lâché. Il ne reste plus qu'à briller sous les couleurs phocéennes.