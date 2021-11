PSG : le point médical avant Nantes

Le Paris Saint-Germain a communiqué son habituel point médical avant de recevoir le FC Nantes d'Antoine Kombouaré au Parc des Princes ce samedi après-midi. Quatre joueurs sont à l'infirmerie : tout d'abord, le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma, absent de l'entraînement collectif de vendredi en raison d'une gastro-entérite. Il devrait participer à la séance du jour au Camp des Loges mais assistera au match des siens depuis les tribunes.

Autre portier blessé, c'est le numéro 3 Alexandre Letellier, absent pour une dizaine de jours en raison d'un souci musculaire au quadriceps. Deux autres milieux de terrain complètent la liste des absents du Paris SG : Rafinha et Julian Draxler. Le numéro 12 brésilien a repris la course et continue la rééducation pour sa hanche droite. Enfin, l'international allemand s'est blessé avec la sélection lors de la dernière trêve internationale et devrait faire son retour sur les terrains dans 4 à 5 semaines.

