Thorsten Fink proposé à Bordeaux

Alors que l'avenir de Paulo Sousa s'inscrit en pointillés sur le banc des Girondins de Bordeaux, certaines candidatures commencent à parvenir aux dirigeants aquitains. Selon nos informations, l'Allemand Thorsten Fink a été proposé aux patrons bordelais ces derniers jours.

L'ancien joueur du Bayern Munich, passé par les bancs du FC Bâle, de l'APOEL, de Hambourg, de l'Austria Vienne ou des Grasshoppers, possède une solide expérience à l'étranger et joli palmarès (champion de Suisse en 2010 et 2011, Coupe de Suisse en 2010, champion chypriote en 2015, Coupe de l'Empereur en 2019 et Supercoupe du Japon en 2020). Le profil du coach allemand, aujourd'hui au Vissel Kobe où il a Andrés Iniesta et Sergi Samper sous ses ordres, a retenu leur attention, même si l'heure des décisions n'a pas encore sonné. Besiktas apprécie aussi son profil.