Mohamed Salah choqué par sa place au Ballon d'Or

Mohamed Salah a réalisé une très bonne année 2021, étant à la fois décisif sur la fin de saison dernière en permettant à Liverpool de remonter au classement, et sur la première partie de l'actuelle saison, puisqu'il est encore le meilleur buteur (19) et le meilleur passeur (10) de Premier League. Cependant l'Egyptien a terminé 7e au Ballon d'Or. Un classement dont il s'est plaint dans une émission de la télévision égyptienne : «les résultats du Ballon d'Or ont été choquants pour moi. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet, mais personne ne s'attendait à ce que je termine septième l'année dernière, mais c'est ce qui s'est passé.»

L'ancien joueur de Chelsea ne trouve pas d'explication rationnelle à son classement, mais ne souhaite pas tomber dans des théories complotistes : «je ne pense pas qu'il y ait une théorie du complot ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir des choix imprécis et il y a beaucoup de pays qui ne savent pas comment voter. Je ne sais pas sur quoi ils fondent leurs choix, mais je ne dis pas qu'il y a une conspiration ou quoi que ce soit. Je n'ai rien pour prouver que quelque chose ne va pas. Je ne sais vraiment pas, mais j'ai été choqué par le résultat.» Egalement écarté du World 11 de la FIFA, Salah n'a évidemment pas compris non plus son absence : «je ne suis pas heureux d'avoir été exclu de l'équipe FIFA de l'année, mais je ne peux rien y faire. Ce qui me satisfait, c'est que tout le monde partage mon sentiment, que je devrais être dans l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de personnel contre moi en particulier, mais c'est la réalité à laquelle je dois faire face.»