La FFF dénonce une usurpation d’identité pour Stéphanie Frappart

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais affrontait l’AS Monaco lors de la deuxième journée de Ligue 1. La rencontre était arbitrée par Stéphanie Frappart qui a dû gérer plusieurs faits de jeu. Et après la rencontre, sur les réseaux sociaux, un compte Instagram se présentant sous le nom de l’arbitre a publié un communiqué pour dénoncer des insultes et des menaces de morts dont elle a été victime de la part de supporters après la rencontre. Ce compte annonçait même sa volonté de porter plainte. Devant l’ampleur de la polémique, la FFF a décidé de réagir ce dimanche, expliquant que l’identité de Stéphanie Frappart avait été usurpée.

«La FFF tient à préciser que l’arbitre internationale Stéphanie Frappart n’utilise aucun réseau social. La publication qui circule en son nom depuis hier soir après la rencontre Olympique Lyonnais - AS Monaco relève de l’usurpation d’identité. La FFF rappelle qu’elle condamnera toujours fermement toute forme de cyberharcèlement et d’insultes», expliquait la fédération française. En effet, si le compte reste un faux, les messages reçus et partagés semblent bien réels de la part de supporters qui pensaient s’adresser à la vraie Stéphanie Frappart.