L’Italie a trouvé le successeur de Roberto Mancini

C’est un séisme qui a frappé la Squadra Azzurra en début de semaine. Alors que peu d’éléments, voire aucun, n’avait laissé présager cela, Roberto Mancini a décidé de claquer la porte au beau milieu de l’été, quelques jours même avant sa liste de joueurs convoqués pour les matchs de septembre (le 9 en Macédoine du Nord et le 12 contre l’Ukraine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024). Il devrait prendre en main la sélection saoudienne.

Cette démission surprise est plutôt mal vécue en Italie car le timing interroge. L’affaire a même tourné au règlement de compte entre le désormais ancien sélectionneur et le président de la fédération, Gabriele Gravina. La communication devenait de plus en plus difficile entre le staff champion d’Europe à l’été 2021 et les instances. Mancini a préféré claquer la porte lorsque l’offre saoudienne lui est parvenue entre les mains.

Spalletti a les faveurs de la fédération

Face à l’urgence de la situation, la FIGC s’est rapidement mise en quête d’un nouveau sélectionneur. Deux noms sont vite sortis du chapeau, à savoir Antonio Conte et Luciano Spalletti. Le premier a l’avantage d’être libre, d’être un grand du football italien comme joueur puis entraineur, et d’avoir déjà occupé le poste entre 2014 et 2016. Mais c’est bien le second qui a obtenu les faveurs de la fédération à en croire la presse italienne.

La FIGC a accepté de payer la clause de 3 M€ qui lie encore Spalletti (64 ans) à Naples. Ce dernier vient de remporter le Scudetto avec brio en mai dernier avec les Partenopei. Il devrait signer un contrat allant jusqu’à l’Euro 2024, assorti à une option de prolongation pour le Mondial 2026. Comme Mancini, il occupera un rôle assez large d’encadrant des sélections U20 et U21. La formation du staff technique doit encore être définie entre les choix fédéraux et ceux du futur sélectionneur.