Luciano Spalletti favori pour être le nouveau sélectionneur de l’Italie

Depuis ce dimanche, l’Italie cherche à se reconstruire après le tremblement de terre qu’a provoqué la démission de Roberto Mancini sur le banc de la Squadra Azzurra. Alors que ce dernier est en passe de rejoindre la sélection d’Arabie saoudite, l’ancien coach de Manchester City a laissé la nation aux quatre Coupes du monde orpheline à un an de l’Euro 2024 dont elle est la tenante du titre. Malgré tout, la Fédération transalpine de football a dès lors planché sur l’après-Mancini. Et alors que les deux favoris s’appelaient Luciano Spalletti et Antonio Conte, la GIFC aurait tranché. Moins sulfureux que l’ancien coach de Chelsea et Tottenham, le premier cité devrait être le nouveau sélectionneur de l’Italie d’après plusieurs médias transalpins. L’ancien coach du Napoli a déjà un accord de principe avec l’état-major de la sélection italienne.

Il reste un léger problème néanmoins. Selon la Gazzetta dello Sport, une clause de 3 millions d’euros doit être réglée à Aurelio De Laurentiis pour s’attacher les services de Spalletti. En effet, le président napolitain avait joint ce tarif dans son précédent contrat afin qu’elle soit réglée lorsque le technicien de 64 ans avait refusé de prolonger. Pour quiconque voudra recruter Spalletti dès cette saison, il faudra payer ces 3 millions. Une somme qui ne devrait pas ralentir la direction de la Squadra Azzurra, désireux d’enrôler l’ancien coach de la Roma pour ce poste et qui espère bien trouver un accord avec "ADL", la sélection n’étant pas une concurrente aux Partenopei.