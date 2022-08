BL : Fribourg, l'Union Berlin et Gladbach débutent par une victoire, Wolfsbourg accroché d'entrée

Après la très large victoire inaugurale du Bayern Munich face à l'Eintracht Francfort (6-1), la première journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec le traditionnel multiplex. Au programme ? Cinq rencontres prévues à 15h30 et quelques affiches très intéressantes. À la Volkswagen Arena, Wolfsbourg accueillait le Werder Brême. Si les hommes de Niko Kovac démarraient au mieux grâce à l'ouverture du score de Nmecha (1-0, 11e), les visiteurs réagissaient rapidement par l'intermédiaire de Füllkrug (1-1, 21e) puis Bittencourt (1-2, 23e). Menés, les Loups égalisaient finalement en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Guilavogui (2-2, 84e). Au Borussia-Park, Gladbach affrontait de son côté Hoffenheim, neuvième du dernier exercice. Réduit à 10 après l'expulsion de Posch (19e), le TSG ouvrait pourtant la marque grâce à Skov (0-1, 25e) mais juste avant la pause, Bensebaini égalisait d'un superbe retourné acrobatique (1-1, 42e). En seconde période, c'est finalement Marcus Thuram et Elvedi qui offraient la victoire aux Poulains (3-1).

Dans les autres rencontres, Augsbourg s'est largement incliné face à Fribourg sur la pelouse de la WWK Arena. Grâce aux buts de Gregoritsch, Grifo, Ginter et Doan, Fribourg rejoint le Bayern Munich en tête du championnat. Sous les yeux des supporters berlinois réunis dans l'antre du An der Alten Försterei, l'Union a, de son côté, régalé face au Hertha Berlin. Porté par Siebatcheu, Becker et Knoche, le club de la capitale s'est ainsi largement imposé malgré la réduction du score de Lukebakio. Avec cette victoire (3-1), l'Union prend aussi place sur le podium de Bundesliga. Enfin, Mayence s'est imposé d'une courte tête contre Bochum grâce au doublé d'Onisiwo (2-1).

Tous les résultats de 15h30