Didier Deschamps regrette le manque d'efficacité des Bleus

Après leur nul face à l'Ukraine 1-1, les Bleus se sont rattrapés au Kazakhstan en réussissant à s'imposer 2-0. Dembélé (20e) et le malheureux Maliy contre son camp (44e) sont les buteurs du jour. L'équipe de France aurait pu aggraver le score en différentes occasions. Mbappé a raté un penalty et le gardien adverse a réalisé une belle partie. Sur TF1 après le coup de siffle final, Didier Deschamps retiendra l'essentiel, la victoire qui permet à ses hommes de prendre la tête de la poule D, en attendant la rencontre de ce soir entre l'Ukraine et la Finlande.

«C'est bien même si on aurait pu alourdir le score. On a eu suffisamment d'occasions, on a mis en valeur ce gardien, qui n'est pas tout jeune mais a de beaux restes comme on dit. J'avais dit aux joueurs. Sur ce type de match, il faut faire le job, le gagner, ça n'a pas été simple vu ce qui a précédé : le décalage horaire, encore la pelouse et ça c'est le moins gênant, la température, le déplacement, mais bon. On était venu pour ça. On va bien récupérer, parce qu'on en a un troisième match qui va venir bien vite. On va savourer. On a bien fait les choses, mais si on a ce petit regret, un manque d'efficacité en deuxième mi-temps.»