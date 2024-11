Inter : l’énigme Joaquin Correa fait beaucoup parler

Ce soir, l’hymne de la Ligue des champions va résonner à Milan, où l’Inter accueille le RB Leipzig pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions. Une compétition dont est privé Joaquin Correa. En effet, l’Argentin de 30 ans n’a pas été inscrit dans la liste donnée par Simone Inzaghi à l’UEFA. Un coup dur pour le natif de Juan Bautista Alberdi. Mais ce n’est pas le premier de sa carrière, qu’il a débuté dans les catégories jeunes de River Plate. Après cela, il est passé par Renato Cesarini et l’Estudiantes, avant de quitter le pays pour découvrir le football européen sous les couleurs de la Sampdoria, de Séville, de la Lazio, de l’Inter Milan et enfin de l’Olympique de Marseille.

Un mercato très surprenant

Un club où il a été prêté l’an dernier par les Lombards. Mais son aventure dans la cité phocéenne n’a pas vraiment été une réussite. En 19 apparitions toutes compétitions confondues (682 minutes jouées), il n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive. Au-delà des chiffres et des statistiques, son apport sur le terrain n’a pas été à la hauteur des attentes. Qualifié de flop par certains, Joaquin Correa n’a logiquement pas été conservé par Pablo Longoria et ses équipes, qui avaient pourtant la possibilité de lever son option d’achat fixée à 13 millions d’euros. Mais les dirigeants marseillais n’ont pas été convaincus, eux qui ont estimé que cette somme serait plus utile pour recruter un autre joueur. De son côté, l’Inter aurait aimé récupérer un peu d’argent en se délestant d’un élément jugé indésirable.

Mais Correa est revenu et n’a pas souhaité s’en aller durant le mercato d’été 2024. Il faut dire que ça ne s’est pas franchement bousculé à sa porte. Et le peu de clubs qui ont tâté le terrain, à l’image de l’Estudiantes de Véron (Argentine), de l’AEK Athènes et de River Plate, ont été éconduits par le principal intéressé. Ce qui a fortement agacé les dirigeants milanais, qui n’ont pas du tout compris sa décision sachant qu’il ne jouerait pas ou peu. Mais c’est bien le footballeur argentin qui a eu le dernier mot puisqu’il est resté en Lombardie, où son contrat court jusqu’en juin prochain. L’idée sera certainement de s’en aller libre. Ce qui lui permettra d’avoir des opportunités sûrement plus intéressantes.

Une porte s’ouvre déjà pour janvier

D’ailleurs, Tyc Sports révèle que River Plate a coché son nom pour le mercato d’hiver 2025. L’écurie argentine aimerait le rapatrier. D’ailleurs, les têtes pensantes de River Plate, qui estiment avoir leurs chances, ont déjà commencé à discuter avec son entourage. Il reste à connaître la position du joueur, mais également de l’Inter. Un club où il n’a participé qu’à 4 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Privé de C1, il n’a été utilisé qu’en Serie A. Sur le banc les trois premières journées, il n’a joué que 16 minutes face à Monza le 15 septembre dernier. Puis, on l’a vu 4 minutes sur le pré face à l’Udinese le 28 septembre et 18 minutes face à l’AS Roma le 20 octobre. Par la suite, il a passé 4 matches sur le banc avant de faire son retour sur le terrain samedi face à l’Hellas Vérone.

Pour sa première titularisation de la saison, l’international argentin (19 capes, 4 buts), qui remplaçait Lautaro Martinez, a répondu aux attentes puisqu’il a délivré 2 assists et marqué 1 but. Son premier depuis près de deux ans en championnat. Une éternité pour le joueur de 30 ans qui a savouré ce moment. «J’avais envie de marquer, c’était quelque chose que je voulais tellement. Mes coéquipiers m’aident beaucoup. Je suis serein, je travaille bien et je suis heureux. Ils étaient tous contents que j’ai bien joué aujourd’hui, déjà hier (vendredi dernier, ndlr) quand ils ont su que j’allais jouer, ils étaient contents et cela vous fait comprendre que nous sommes un bon groupe. Nous travaillons tous dans la même direction et nous devons continuer comme ça. La passe pour Bisseck ? Je voulais le faire et je suis content qu’il ait marqué. (…) Pour moi, ce qui s’est passé aujourd’hui est très important, je vais continuer à travailler calmement pour aider l’équipe.»

Un avenir inconnu

La presse italienne, elle, a été surprise à l’image du Corriere dello Sport. «Joaquin Correa a été la grande surprise dans les choix d’Inzaghi, après avoir été le seul attaquant à travailler au centre d’entraînement pendant la trêve, et l’Argentin n’a pas trahi les attentes, remboursant le choix de son entraîneur avec le but qui a débloqué le match. (…) Correa a trouvé le chemin du but dans un match de Serie A. La dernière fois, c’était il y a 756 jours (fin octobre 2022).» Une éternité. Ce qui questionne forcément en Italie. Journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Serra, Michele Tossani, nous a expliqué ce qu’on pense globalement de Joaquin Correa de l’autre côté des Alpes. Et selon lui, c’est une énigme.

«En Italie, il n’est pas trop considéré. Mais il a la confiance de Simone Inzaghi et c’est la chose qui est la plus importante pour lui. Les fans de l’Inter ne considèrent pas Correa comme un grand joueur. Je pense qu’il est encore un joueur de bon niveau, mais pas de top niveau. Il n’est pas considéré ici au niveau de Lautaro Martinez ou de Marcus Thuram.» Sa sortie de ce week-end pourrait lui permettre de relancer son aventure à Milan ou d’attirer les regards. «Pour le mercato, peut-être. Pour l’Inter, il reste une alternative. Mais, avec beaucoup de matches à jouer, il peut peut-être avoir du temps de jeu.» Les prochaines semaines seront décisives pour Joaquin Correa, qui arrivera à un tournant cet hiver, ou au plus tard cet été si jamais il décide de rester à l’Inter en janvier.