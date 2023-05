Thomas Trazié convoité par le Stade de Reims

Le 10 juin prochain marquera le début du mercato estival. Avant cela, les clubs s’activent pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, le Stade de Reims se pencherait actuellement sur le milieu ivoirien Thomas Trazié (23 ans). Selon les dernières informations de L’Equipe, apprécie le profil du joueur.

Sous contrat avec le Beitar Jérusalem jusqu’en juin 2024, celui est passé par Nice et Lausanne-Sport a disputé 31 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et totalise 6 buts et 1 passe décisive avec le club israélien. Affaire à suivre…

