Malick Fofana est impressionné par Cherki et Doku

Ce vendredi, Malick Fofana s’est présenté face à la presse à Lyon. L’occasion de revenir sur sa première sélection avec l’équipe nationale de Belgique. « C’était un moment spécial pour moi. J’étais très heureux d’avoir obtenu ma première sélection même si malheureusement on n’a pas eu les résultats qu’on voulait. Je n’ai pas beaucoup joué mais j’ai été très bien accueilli. Si on fait de bonnes performances, on sait que le sélectionneur nous regarde. Jérémy Doku m’a impressionné aux entraînements.»

De retour en club, le jeune talent du Plat pays a également avoué être fan d’un certain Rayan Cherki. «C’est un joueur exceptionnel, il est très technique et comprend bien le jeu. J’essaie de m’adapter à lui, comprendre quand il va faire la passe ou dribbler. On parle beaucoup à l’entraînement.» Ce qui doit les aider à peaufiner leur entente sur le terrain, pour permettre à l’OL d’enchaîner les bonnes performances.