PSG : nouvelles révélations sur la relation tendue avec Hugo Ekitike

Les jeux sont faits, rien ne va plus. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, arrivé cet été dans la capitale française, l’attaquant parisien n’est apparu que pendant 9 petites minutes lors de la première journée face à Lorient (0-0), le 12 août dernier. En outre, l’ancien Rémois paye toujours les frais de son refus de rallier l’Eintracht Francfort à l’époque où un échange était envisagé avec Randal Kolo Muani avant que la formation francilienne ne soit forcée de faire sauter la banque pour l’ex-Nantais.

À l’heure d’évoquer son transfert avorté en Allemagne, L’Equipe révèle que le PSG ne digère toujours pas l’attitude du natif de Reims et de ses représentants. Alors que les deux parties semblaient être tombés d’accord, les agents du numéro 44 parisien se seraient montrés trop gourmands au moment de s’asseoir à la table des négociations. Sur le banc des accusés, on réplique en estimant que le club parisien aurait fait perdre plus de 10 M€ à Hugo Ekitike. De plus, une offre venue tout droit de Crystal Palace (prêt avec option d’achat) aurait été acceptée par le principal intéressé. En vain puisque le montant de l’option d’achat ainsi que la prise en charge de son salaire ne convenaient pas aux dirigeants franciliens. Ambiance.