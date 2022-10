Clément Lenglet fait les yeux doux au PSG

Gros aveux de Clément Lenglet (27 ans) concernant le Paris Saint-Germain. Le défenseur central international français (15 sélections), prêté à Tottenham par le FC Barcelone a clairement avoué qu'il était un grand fan du PSG depuis sa tendre enfance. Il se rendait au camp des loges avec son père, Sébastien, pour admirer et rencontrer les stars de l'époque.

« J’étais un grand fan du PSG parce que c’était le club le plus proche de ma ville. Nous allions là-bas et regardions la formation, qui était ouverte au public. Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup : Ronaldinho, Pauleta, de grands joueurs », rapporte le Times. Un appel de phare ?