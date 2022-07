Clément Lenglet file en prêt à Tottenham !

La suite après cette publicité

Certaines saisons se passent parfois moins bien que d'autres et Clément Lenglet l'a vécu en 2021-2022. Malgré 27 apparitions toutes compétitions confondues dont quatre en Ligue des Champions et deux en Ligue Europa, le défenseur français n'a pas su être convaincant avec le FC Barcelone. Trop souvent critiqué ces derniers mois suite à ses performances, le principal concerné voulait alors certainement se relancer en 2022-2023 en changeant d'air. Son nom a vite été associé à l'Olympique de Marseille avant que cette rumeur soit démentie.

Le joueur âgé de 27 ans s'est également retrouvé dans le viseur de l'AS Roma de José Mourinho, mais c'est finalement en Angleterre que l'ancien élément défensif du Séville FC va évoluer la saison prochaine. Quatrième de Premier League cette saison et donc présent en C1 dans quelques mois, Tottenham a décidé de miser sur lui en le faisant venir sous la forme d'un prêt. «Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Clément Lenglet en prêt d'une saison depuis Barcelone, sous réserve d'une autorisation internationale et d'un permis de travail.», expliquent les Spurs dans leur communiqué.

Lenglet vite installé en charnière centrale ?

Sous les ordres d'Antonio Conte, Clément Lenglet va donc tenter de se faire une place en défense centrale où la concurrence est rude (Eric Dier, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Joe Rodon). Heureusement pour lui, le technicien italien, arrivé sur le banc du club londonien l'été dernier, a mis en place un système à trois défenseurs centraux. Sans oublier la grosse blessure au genou de Japhet Tanganga, absent des terrains depuis la fin du mois de janvier et dont le retour n'a toujours pas été fixé.

Il ne reste donc plus qu'à enchaîner les bonnes performances pour revenir sur le devant de la scène. Mais la tâche ne s'annonce pas simple dans un championnat toujours aussi rugueux et difficile que Clément Lenglet va découvrir après avoir évolué en France (AS Nancy-Lorraine) et donc en Espagne (Séville FC, Barça).