L'OM tente le prêt de Clément Lenglet !

Javier Ribalta n'a pas encore officiellement été nommé directeur du football de l'Olympique de Marseille mais il a déjà activé ses réseaux. Ainsi, l'Espagnol a contacté la direction du FC Barcelone pour tenter d'obtenir le prêt de Clément Lenglet (27 ans), assure Sport.

Le quotidien sportif espagnol explique que, si l'international tricolore (15 sélections, 1 but), sur lequel Xavi ne compte absolument pas pour 2022/23, a des touches en Premier League, ce sont les Phocéens qui sont aujourd'hui les plus chauds sur le dossier. Il faut dire que l'OM prépare le départ de Duje Caleta-Car (25 ans) et cherche un central gaucher.

Deux obstacles de taille

Jorge Sampaoli connaît l'ancien Nancéien sur le bout des doigts pour l'avoir eu sous ses ordres du côté du Séville FC. Il a validé son profil en vue de la participation à la prochaine Ligue des Champions. Plusieurs obstacles toutefois dans ce dossier. D'abord, le Français émarge à plus de 5 M€ par an (contrat jusqu'en juin 2026). Il faudrait donc convaincre le Barça de continuer à prendre en charge une partie de son salaire pour valider l'opération.

Ensuite, l'intéressé, qui souhaite retrouver du temps de jeu après un exercice très compliqué (7 titularisations seulement en Liga), ne semble pour l'heure pas très emballé par le projet marseillais, redoutant la versatilité du public local, d'après Sport. Une chose est sûre, après Konrad De La Fuente l'année passée, les dossiers Miralem Pjanic, Nico Gonzalez et Clément Lenglet, l'axe Barcelone-Marseille marche à plein régime !