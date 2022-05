Le FC Barcelone a trois gros casse-têtes à régler !

«Nous devons faire un effort pour être à nouveau compétitifs. Pour mon leadership. Pour revenir à la compétition. Nous nous sommes améliorés, mais nous devons changer des choses pour être plus compétitifs, pour gagner des titres, ce qui est l'objectif du club». Voici ce que déclarait récemment Xavi en conférence de presse. Déterminé à replacer le Barça au sommet, le technicien des Blaugranas semble d'ailleurs être écouté en interne, en témoigne les nombreuses rumeurs associées au club catalan. Car le Barça a beau être dans une situation financière difficile, les pistes, elles, se multiplient.

Annoncés comme favoris pour enrôler Robert Lewandowski (Bayern Munich), les Culés suivent aussi de près Raphinha (Leeds) et pourraient officiellement boucler dans les jours à venir les arrivées d'Andreas Christensen et de Franck Kessié. Sans parler des nombreuses autres recrues attendues et capables de se battre pour aller loin dans toutes les compétitions où les Blaugranas seront engagés. Pourtant, si le Barça avance avec de nombreuses certitudes quant au visage qu'il souhaite recouvrir la saison prochaine, plusieurs inconnues restent également présentes. Notamment dans le sens des départs...

Lenglet, Dest et Abde dans le flou !

Dans cette optique, si Braithwaite, Umtiti, Pjanic, Mingueza ou encore Riqui Puig semblent désormais se diriger vers la sortie, d'autres joueurs de l'effectif barcelonais attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. C'est notamment le cas de Clément Lenglet. Disposant de plusieurs options sur le marché des transferts, le défenseur international français (15 sélections, 1 but) reste dans le flou quant à son avenir. De son côté, le club n'a toujours pas communiqué avec l'ancien Nancéen mais ne serait pas contre l'idée de le garder, et ce malgré la très probable arrivée de Christensen. Une situation qui se rapproche d'ailleurs de celle vécue par Sergino Dest.

Pour le latéral droit, international américain (17 sélections, 2 buts), son futur semble lui intimement lié à celui de César Azpilicueta. En effet, si les Blaugranas parviennent à mettre la main sur le défenseur espagnol des Blues, nul doute que Dest devrait quitter la Catalogne. Pourtant, comme l'indique Marca, Chelsea demande 25 millions d'euros pour l'ancien Marseillais et le Barça ne semble pas en mesure de s'aligner sur un tel montant. Dernier dossier épineux : Ez Abde. Si la pépite du Barça devrait bien faire la pré-saison avec le dernier deuxième de Liga, son avenir est fortement lié à celui d'Ousmane Dembélé, en attente de prolongation, et de Raphinha, convoité par le board catalan. Une chose est sûre, les Culés vont également devoir régler ces trois dossiers chauds avant de lancer les grandes manœuvres.