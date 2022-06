FC Barcelone : un cador de Premier League passe à l'action pour Clément Lenglet

Invité à quitter le FC Barcelone, Clément Lenglet (26 ans) pourrait découvrir un troisième championnat après la Ligue 1 et la Liga. Selon les dernières informations de TV3, reprises par SPORT, le défenseur central des Culés pourrait bientôt débarquer en Premier League et plus précisément dans le nord de Londres. Comme indiqué par la presse catalane, Tottenham aurait ouvert des discussions.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international tricolore (15 sélections, 1 but) n'entre plus dans les plans de Xavi et serait désormais ouvert à l’idée d'un départ. En perte de confiance et à quelques mois du Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar, l'ancien joueur du Séville FC est bel et bien dans le viseur des Spurs qui aimeraient le récupérer pour deux saisons. A noter cependant qu'un nouveau règlement, en vigueur à compter du 1er juillet, limite désormais la durée d’un prêt à un an. Dans ces conditions, le Barça étudierait la possibilité d’inclure dans l'accord une deuxième saison en option...