Mercato OM : Jorge Sampaoli veut recruter une pépite du FC Barcelone

On le sait, le mercato va être assez animé du côté de Marseille. Même s'il y a un petit flou concernant la DNCG et cette interdiction de recruter imposée par l'UEFA - qui n'aura pas effet cet été - Pablo Longoria compte bien offrir quelques nouvelles têtes à son entraîneur Jorge Sampaoli. Au milieu de terrain, de nombreux noms sont ainsi sortis, et on sait qu'il y aura au moins une ou deux arrivées dans ce secteur.

Hier, nous vous dévoilions ainsi en exclusivité sur Foot Mercato que ça avance en coulisses pour Axel Witsel. Un contrat de deux saisons plus une en option attend ainsi le Belge du côté du Vélodrome. Un joueur d'expérience, habitué des compétitions internationales de plus haut niveau, qui apporterait sans doute énormément aux Phocéens. Mais ce n'est pas tout, puisque les Marseillais veulent aussi recruter de jeunes joueurs en vue de l'avenir.

Sampaoli est fan

Selon les informations du quotidien catalan Sport, Jorge Sampaoli est ainsi venu aux nouvelles pour savoir s'il était possible d'enrôler Nico Gonzalez, le milieu de terrain de 20 ans qui fait partie des éléments les plus prometteurs de l'effectif barcelonais. Le média n'indique pas s'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert sec, mais il n'a aucun doute sur l'intérêt du coach argentin pour le Galicien.

Pour l'instant, le FC Barcelone n'a pas tranché à son sujet, et ne le fera pas dans l'immédiat. Le joueur va faire la présaison sous les ordres de Xavi Hernandez, qui compte sur lui pour l'instant. Tout dépendra aussi du mercato du Barça et de l'arrivée, ou non, de nouveaux milieux de terrain qui pourraient lui fermer les portes. Fils du légendaire Fran, ancien du Depor et de la sélection espagnole, Nico a disputé 27 rencontres de Liga cette saison, dont 12 titularisations, même si c'est surtout avec Ronald Koeman qu'il avait beaucoup joué en première partie de saison. Nul doute qu'il serait un sacré renfort pour l'OM !