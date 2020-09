Arsenal présente son maillot third pour la saison 2020/2021

Alors que la Premier League va reprendre ses droits ce samedi 12 septembre avec une affiche entre Fulham et Arsenal à 13h30, les Gunners dévoilent leur troisième maillot pour cette nouvelle saison 2020/2021.

Équipé par adidas, le club de Londres avait déjà dévoilé ses maillots domicile et extérieur en juillet et en août derniers. Ce troisième maillot a la particularité d'afficher du rose comme les nouveaux maillots du Real Madrid.

Ce nouveau maillot des hommes de Mikel Arteta demeure principalement bleu avec un imprimé tacheté bleu marine et un col V. On retrouve donc également du rose sur les différents logo dont celui des sponsors Emirates, au centre, et Visit Rwanda sur la manche, ainsi que sur les trois bandes placées sur les côtes et le bord des manches.

