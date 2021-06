Amical : la Pologne et la Russie dos à dos

Un duel de l'est. Ce mardi soir, la Pologne de Grzegorz Krychowiak, capitaine en l'absence de Robert Lewandowski (remplaçant), recevait la Russie à Wrocław dans un match de préparation à l'Euro 2020. Les hommes de Paulo Sousa, qui dirigeait son 4ème match à la tête des Białe Orły (des Aigles Blancs), ont été tenus en échec contre la Sbornaïa d'Aleksandr Golovin, titulaire dans cette partie (1-1). Grâce à une très grosse entame de match, la Pologne a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Jakub Świerczok, profitant d'un beau travail de Przemyslaw Frankowski après une sublime ouverture de Mateusz Klich, le joueur du Leeds de Marcelo Bielsa, par dessus la défense (4e).

La Russie a laissé passer l'orage et est peu à peu revenue dans le match, allant même jusqu'à égaliser sur son premier temps fort. Vyacheslav Karavaev a profité de la passivité de Tymoteusz Puchacz pour reprendre un centre plongeant au second poteau d'Aleksandr Golovin et tromper Łukasz Fabiański à bout portant (20e). Le rythme en seconde période est retombé au fil des minutes et aucune de ces deux nations n'est parvenue à prendre le meilleur sur l'autre.