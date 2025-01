Real Madrid : Thibaut Courtois connait un seul joueur brestois

Le Real Madrid est arrivé à Saint-Brieuc ce mardi, à la veille de sa rencontre face au Stade Brestois au stade du Roudourou de Guingamp (ce mercredi, 21h). Thibaut Courtois était présent en conférence de presse et a reconnu ne pas connaître ses futurs adversaires, excepté Marco Bizot. Et encore, il n’a pas cité son nom directement.

«Je ne les connais pas vraiment. Il y a juste le gardien car il a joué en Belgique (au KRC Genk, comme Courtois avant lui). Mais j’ai vu plusieurs matchs, comme celui de Leverkusen, et c’est une équipe qui sait à quoi elle joue. Elle veut le ballon et ne laisse aucun espace. Ils conquièrent toujours le terrain adverse et se montrent coriaces à domicile. Ce sera difficile et intense», assure le Belge.